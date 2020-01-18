الصومال: استهداف متعاقدين أتراك بتفجير سيارة مفخخة

استهدف تفجير بسيارة مفخخة مجموعة من المتعاقدين الأتراك بمدينة أفجوي شمال العاصمة الصومالية اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن الشرطة المحلية.

وقال ضابط الشرطة نور علي للوكالة إن سيارة ملغومة انفجرت في مكان كان مهندسون أتراك وأفراد من الشرطة الصومالية يتناولون الغداء فيه.

وأضاف الضابط أنه من السابق لأوانه الحديث عن عدد الإصابات.

من جانبها، أفادت وكالة "الأناضول" بإصابة عمال في شركة بناء تركية جراء الهجوم، وفق معلومات أولية، في حين دانت الدفاع التركية بأشد العبارات "التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين الأبرياء"

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن السكان المحلين والشرطة قالوا إن مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة حاولوا مهاجمة أفغوي، الواقعة على بعد حوالي 30 كم من مقديشو، في وقت متأخر من يوم الجمعة وتم صدهم

وقال فرح عبد الله وهو صاحب متجر، لـ"رويترز": "سمعنا انفجارا هائلا وسرعان ما تصاعدت أعمدة الدخان في الهواء. وقبل الانفجار كان هناك عدد من المهندسين الاتراك وقافلة محصنة للشرطة الصومالية في مكان الحادث".

وأضاف: "رأينا ضحايا يتم نقلهم، لكننا لا نستطيع تحديد ما إذا كانوا قتلى أو جرحى".

ويساعد المهندسون الأتراك في بناء الطرق في الصومال، وكانت مجموعة منهم بين الذين أصيبوا في أواخر ديسمبر بانفجار عند نقطة تفتيش في مقديشو أسفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل