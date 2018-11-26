الصومال.. تفجير سيارة قرب مركز لرجل دين مثير للجدل

أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم

قال زعيم محلي وحركة الشباب إن سيارة ملغومة انفجرت قرب مركز ديني في وسط الصومالي اليوم الاثنين وإن مسلحين اقتحموا المركز لمهاجمة رجل دين مثير للجدل.

وقال فرح نور وهو شيخ في بلدة جالكعيو لرويترز "اقتحمت سيارة ملغومة مركز رجل دين مثير للجدل يدعى عبد الولي. المسلحون الآن في الداخل ويطلقون النار".

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم الشباب: "اقتحمت سيارة ملغومة مركز رجل أهان النبي. مسلحونا في الداخل الآن والمعارك مستمرة".