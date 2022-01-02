الصومال.. 3 قتلى من الشرطة في هجوم تبنته "الشباب"

قتل 3 عناصر من الشرطة الصومالية، وأصيب 3 آخرين في هجوم على مركز للشرطة وسط الصومال، تبنته حركة الشباب.

يأتي الهجوم وسط نزاع سياسي بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، فيما يثير هذا النزاع المخاوف الدولية من انصراف الحكومة عن الحرب على حركة "الشباب" المتشددة.

وقرر فرماجو قبل أيام تعليق سلطات رئيس الوزراء روبلي حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي تطاله، متهما روبلي بالتدخل في التحقيقات، إلا أن روبلي رفض هذا القرار واعتبره غير دستوري.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومة، ومسلحي "حركة الشباب" (الإرهابية المحظورة في روسيا)، التي تسعى إلى السيطرة على البلاد، وتطبيق قوانينها الخاصة، وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتهدف الحركة للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.