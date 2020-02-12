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الصين: إقالة مسؤولين بارزين معنيين بمكافحة كورونا

منشور 12 شباط / فبراير 2020 - 08:16
تجاوز عدد ضحايا كورونا المتوفين 1100 شخص.
تجاوز عدد ضحايا كورونا المتوفين 1100 شخص.

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، أمس الثلاثاء، بإقالة مسؤولين اثنين رفيعي المستوى معنيين بمكافحة تفشي فيروس "كورونا" الفتاك في معقله مقاطعة هوبي

وأفاد التلفزيون المركزي الصيني بإعفاء مدير لجنة الصحة المحلية، وسكرتير الحزب الشيوعي في مقاطعة هوبي من منصبيهما، ليصبحا بذلك أرفع مسؤولين صينيين معنيين بمكافحة الفيروس تعرضا للعقاب من قبل الحكومة.

ويأتي هذا القرار على خلفية موجة انتقادات تعرض لها المسؤولون في المقاطعة لكيفية تعاملهم مع انتشار الفيروس الذي تجاوز عدد ضحاياه المتوفين 1100 شخص.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية أمس بأن الحكومة استدعت الأحد الماضي ثلاثة مسؤولين بارزين آخرين في مركز مقاطعة هوبي مدينة ووهان، على خلفية عدم تلقي بعض المصابين الرعاية المطلوبة في المستشفيات المحلية.

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