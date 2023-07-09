الصين: اختفاء 9 أشخاص في انهيار أرضي (فيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الصينية اليوم الأحد عن عملية إنقاذ ناجحة لخمسة أشخاص بعد انهيار أرضي في موقع بناء طريق سريع في مقاطعة هوبي وسط البلاد، فيما لا يزال 9 آخرين في عداد المفقودين.

ووقع الانهيار الأرضي، الذي يقدر حجمه بأكثر من 500 ألف متر مكعب، يوم أمس السبت في حوالي الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو) في قرية يويهشان بمدينة ييتشانغ بمقاطعة هوبي.

وتعتبر مدينة ييتشانغ جزءًا من محافظة ووفنغ ذاتية الحكم لقومية توجيا.

5 rescued, 9 still missing in central China landslide pic.twitter.com/aEovPz62BT — CGTN (@CGTNOfficial) July 9, 2023

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ خمسة أشخاص من تحت أنقاض الانهيار، لكن لا يزال تسعة آخرين في عداد المفقودين.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث والإنقاذ المستمر في المنطقة المتأثرة بهدف العثور على المفقودين وضمان سلامة الجميع.

وتعتبر الانهيارات الأرضية من المشكلات الشائعة في مناطق البناء والتشييد في الصين، ويتم اتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة ومراقبة السلامة في مواقع البناء بهدف تقليل مخاطر حدوث هذه الحوادث.

