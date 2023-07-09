تحولات مروعة في منطقة خزان سد "نوفا كاخوفكا" .. فيديو

نشرت وكالة "نكستا" فيديو يوثق التأثيرات المدمرة لانهيار سد نوفا كاخوفكا على نهر دنيبرو في جنوب أوكرانيا.

ويظهر الفيديو الأرض الجافة في مكان الخزان والقوارب المتوقفة على التراب، مع تسبب الكارثة في كارثة بيئية وأضرار جسيمة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الحادث يعد "أكبر كارثة بيئية صنعها الإنسان في أوروبا لعقود".

This is what the territory of the shallowed #Kakhovka reservoir looks now. pic.twitter.com/rr4LibNOz4 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2023

وانسكبت كميات ضخمة من زيت المحركات إلى نهر دنيبرو بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة، مما تسبب في تلوث مناطق محيطة بالنهر بكميات هائلة من الزيت.

من جانبه حذر الخبير البيئي، ضومط كامل، من تداعيات هذا التلوث على الطبيعة، حيث سيؤدي الزيت إلى تلويث التربة والمياه وتسبب أضرارًا جسيمة.

وأشار إلى أن المياه الملوثة قد تؤثر في التربة والمياه الجوفية لمسافات شاسعة، وسيستغرق الأمر مئات السنين حتى يتم تنقية هذه المياه واستعادة طبيعتها النقية.

وأكد أن الثروة السمكية قد تم القضاء عليها تمامًا بسبب تلوث المياه، مع موت كميات هائلة من الأسماك نتيجة لذلك.

