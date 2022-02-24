الصين الهجوم الروسي في اوكرانيا "ليس غزوا"

رفضت الصين وصف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في اوكرانيا الخميس، بانها "غزو"، معتبرة أن هذا المصطلح "متحيز".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في مؤتمر صحفي ان روسيا قررت شن عمليتها العسكرية في أوكرانيا بشكل مستقل دون التشاور مع بكين واعتبرت بكين أن هذه العملية "ليست غزوا".

واضافت ان "روسيا دولة كبرى وتتصرف بشكل مستقل بناء على قراراتها الاستراتيجية، ولا تحتاج إلى موافقة الصين قبل اتخاذ أي خطوات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف،

وشددت المتحدثة على أن الصين تتابع عن كثب تطورات الوضع في أوكرانيا، داعية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس ومنع خروج الوضع عن السيطرة".

وتابعت إن القضية الأوكرانية لها "خلفية تاريخية معقدة جدا" ووراءها "عوامل مختلفة"، مؤكدة أن الصين وروسيا تطوران شراكتهما الاستراتيجية الشاملة على أساس المساواة.

وامتنعت المتحدثة عن الإجابة عن أسئلة عما إذا كانت بكين على اتصال مع قادة روسيا وأوكرانيا.

في غضون ذلك، حذرت سفارة الصين في أوكرانيا الخميس رعاياها من "اضطرابات شديدة" ونصحتهم بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.