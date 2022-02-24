الصين تتهم الولايات المتحدة بتأجيج التوارات في أوكرانيا

وجهت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، أصابع الاتهام للولايات المتحدة، بتأجيج التوترات واذكاء تهديدات الحرب في أوكرانيا، داعية كل الأطراف إلى تجنب التصعيد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، خلال مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة أججت التوترات وأذكت تهديدات الحرب، في وقت باعت فيه أسلحة لأوكرانيا بما قيمته 1.5 مليار دولار. من غير المعقول توجيه أصابع الاتهام بعد إشعال الأوضاع".

واضافت إن "الصين تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أوكرانيا"، داعية كل الأطراف للحفاظ على ضبط النفس وتجنب خروج الوضع عن السيطرة".

وأشارت إلى أن: "الموقف الروسي الأوكراني يعكس خلفية تاريخية معقدة. الصين مجددا تدعو كل الأطراف إلى عدم غلق الأبواب أمام الحل السلمي والالتزام بالحوار والمفاوضات".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.