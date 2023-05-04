الصين ترفض الرد على الاتصالات الاميركية

الصين واميركا، العلاقة بين الدولتين تزداد توترا، والصراع الصيني مع الولايات المتحدة يزداد سخونة، حتى حرارة الخط الساخن الذي يبقى قائما بين اي خصمين بردت، وترفض بكين الرد على اتصالات المخابرات الاميركية

وفق ما اكد رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز فإن الصين تتجاهل المحاولات الأمريكية لعودة الاتصالات على المستوى العسكري، وهي ليست المرة الاولى التي تهمل بكين الاتصالات الاميركية وتتجاهلها، ويبدو ان حادثة المنطاد الاخيرة الذي اسقطه الاميركيين واتهمو الصين بارساله لاغراض تجسسية، قد وتر العلاقة اكثر حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية تان كه في، "إن وزارة الدفاع الصينية ترفض أي محاولات للتواصل بين الجيش الأمريكي ونظيره الصيني".

وتتهم الصين الاميركيين بتاجيج الصراع بين البلدين من خلال دعم تايوان باسلحة اميركية والزيارات المكوكية لكبار المسؤولين الاميركيين الى هناك واعتبرت الصين أنه يجب على واشنطن التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.