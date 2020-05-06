الصين ترفض فتح تحقيق دولي حول كورونا

“الأولوية هي التركيز على مكافحة الوباء حتى الانتصار النهائي”.

أعلن سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء، أن بلاده ترفض فتح تحقيق دولي بشأن مصدر كوفيد- 19، في وقت يواصل الوباء التفشي ومعه الاتهامات الأمريكية بحقّ بكين.

وقال شن جو خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو: “الأولوية هي التركيز على مكافحة الوباء حتى الانتصار النهائي”.

وعند سؤاله عن إمكانية توجيه دعوى لمنظمة الصحة العالمية لإرسال خبراء إلى ووهان، بؤرة الوباء الأولى، اعتبر شن أن السياق الدبلوماسي لا يسمح بذلك، مندداً بتصريحات المسؤولين الأمريكيين التي يقولون فيها إن الفيروس تسرب من مختبر أبحاث فيروسية في ووهان.

وقال الدبلوماسي: “لا يمكننا أن نسمح بتفشي هذا الفيروس السياسي بحرية… في وقت يجب أن تتركز فيه كل الجهود على مكافحة الفيروس الحقيقي”.

وأضاف: “ليس لدينا في المبدأ حساسية تجاه أي شكل من التحقيقات أو التقييمات” لأنها تسمح “بالاستعداد لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية”.

وأوضح: “لجهة توجيه دعوة (لمنظمة الصحة العالمية) للتدخل وكيفية ذلك، علينا من جهة في الوقت الحالي تحديد الأولويات الصحيحة ومن جهة ثانية نحن بحاجة للأجواء الملائمة”.

واتهم شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو اللذين يؤكدان امتلاكهما أدلة تثبت تسرب الفيروس من مختبر في ووهان “بتصعيب مكافحة الجائحة” عبر “محاولتهما تحويل الأنظار عن مسؤوليتهما في تفشي الفيروس في الولايات المتحدة”.

وعندما طلب منه نفي المزاعم الأمريكية، رد شن بأنه ليس بموقع يسمح له القيام بذلك.

وأكد: “إذا كان الرئيس ترامب أو بومبيو يملكان الأدلة، فليقوما بتقديمها للعالم أجمع بدل توجيه التهم… العلماء هم من يستطيعون الرد على هذه الأسئلة”.