الصين تطلب استيراد 145 مليون كمامة من مصر

قال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر علي عوف، إن الصين طلبت من مصر استيراد 145 مليون كمامة بسبب فيروس "كورونا".

وأشار في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إلى أنه تم تكليف خط إنتاج أحد مصانع المستلزمات الطبية بإنتاج الكمامات وتصديرها إلى الصين خلال الأيام المقبلة، بعد أزمة "كورونا" وارتفاع معدلات شراء واقتناء الكمامات.

وأضاف عوف أن "مصر تنتج سنويا ما يقارب 60 مليون كمامة وكانت تستورد من الصين قبل الأزمة 3 أضعاف الإنتاج المحلي لكي تكفي حاجة الاستهلاك بنحو 180 مليون كمامة، والفترة الحالية يشهد السوق المحلي مخزونا كافيا من الكمامات لحين البحث عن بديل لدولة الصين لتعويض الأسواق بالكميات المطلوبة".

وأشار عوف إلى "أسعار الكمامات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد أزمة فيروس كورونا، وتنقسم إلى نوعين، الكمامات العادية التي تحمى من دخول الأتربة والرياح إلى الجهاز التنفسي، وارتفع سعرها من جنيه واحد إلى 2.5 جنيه للواحدة، والنوعية الثانية تسمى كمامات ( n95) وهي المسؤولة عن منع دخول الفيروسات إلى الجهاز التنفسي وارتفعت أسعارها بصورة كبيرة من 10 جنيهات إلى 20 جنيها وشهدت الكميات المعروضة منها تراجعا بصورة ملحوظة".

وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن "الإنتاج المحلي من الكمامات في مصر لا يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، والاعتماد الرئيسي كان على الاستيراد من الصين لان أسعارها أقل من سعر المنتج محليا، إلا أن الفترة الحالية سيبحث المستوردون عن دول بديلة للاستيراد بأسعار منافسة بعد أزمة الصين ومنها فيتنام والهند وإندونيسيا وكوريا".