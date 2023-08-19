الصين تطلق تحذيرات صارمة وتنفذ تدريبات عسكرية حول "تايوان"

بعد زيارة نائب رئيسة تايوان، ويليام لاي، للولايات المتحدة، بدأت الصين تنفيذ تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان اليوم السبت، واعتبرت ذلك تحذيرًا صارمًا.

وأكد المتحدث العسكري، شي يي، أن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة، بالإضافة إلى تدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان.

وأفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء، بأن هذه التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة الجيش على السيطرة على 16 منطقة جوية وبحرية مختلفة وتنفيذ عمليات عسكرية في ظروف معارك حقيقية.

وأوضح شي يي أيضًا، أن هذه التدريبات تأتي كتحذير صارم للانفصاليين في تايوان الذين يدعون إلى الاستقلال ويتعاونون مع جهات خارجية.

من جهتها أدانت وزارة الدفاع التايوانية بشدة هذه التدريبات وأكدت أنها سترسل القوات اللازمة للرد على أية تهديدات.

وأشارت إلى أن قواتها مجهزة بالقدرة والعزم والثقة لضمان الأمن القومي.

وأضافت أن هذه التدريبات لا تسهم في تعزيز السلام والاستقرار في مضيق تايوان، بل تبرز العقلية العسكرية للصين.

