مالي وبوركينا فاسو ترسل طائرات هجومية للنيجر.. "إكواس" تحدد موعد الهجوم

وفقًا لمصدر عسكري في النيجر مساء الجمعة، وصلت طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية من مالي وبوركينا فاسو إلى البلاد لتقديم الدعم للقوات المسلحة في مواجهة تهديد تدخل عسكري محتمل من قبل "إكواس"

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" عن تحديد موعد محدد لبدء التدخل العسكري في النيجر.

وأكد عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إكواس"، أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل، ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن هذا الموعد بشكل علني.

وأوضح موسى خلال تصريحاته يوم الجمعة، أن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون مؤقتًا وسيهدف إلى استعادة النظام الدستوري. كما أشار إلى أنه تم التوصل بالفعل إلى تفاصيل الخطة اللازمة لهذا التدخل.

اجتماع قادة الجيوش في دول "إكواس"

تم إعلان هذا خلال اجتماع استمر لمدة يومين بين قادة الجيوش في دول "إكواس" في غانا، حيث قامت المجموعة بتجديد تهديدها باستخدام الخيار العسكري للتصدي للمجلس العسكري الذي قام بانقلاب في النيجر في وقت سابق، وأسفر عن اعتقال الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأكد موسى أن "إكواس" جاهزة للتدخل في النيجر في أي وقت يُمرر الأمر، ودعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر وعائلته. وأشار إلى أن استخدام الخيار العسكري ليس خيارًا مفضلًا للمجموعة، ولكنهم مضطرون لاستخدامه نظرًا لعدم امتثال المجلس العسكري في النيجر للمطالب وتعنته.

