عاجل.. صواريخ باليستية صينية تتساقط على مياه تايوان واليابان

أطلق الجيش الصيني، اليوم الخميس، صواريخ باليستية من طراز "دونغفينغ"، في المياه المحيطة بشمال شرقي تايوان وشمال غربها، خلال المناورات العسكرية الصينية التي انطلقت صباح اليوم، كما رجحت اليابان سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي قوله، اليوم الخميس، إن خمسة صواريخ باليستية أطلقتها الصين "سقطت على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

وأضاف أن "هذا هو أول حادث من نوعه.. وقد قدمت اليابان احتجاجا عبر الطرق الدبلوماسية".

ونددت وزارة الدفاع التايوانية بما وصفته بأنه "تصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمي"، وقالت في بيان: "إن الحزب الشيوعي الصيني ، أطلق دفعات عدة من صواريخ دونغفينغ الباليستية في المياه المحيطة بشمال شرقي تايوان وشمال غربها اعتبارا من حوالي الساعة 13:45" بحسب التوقيت المحلي للجزيرة".

ولم يؤكد الجيش التايواني الموقع الدقيق لمكان سقوط الصواريخ أو ما إذا كانت قد حلقت فوق الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وأكد جيش التحرير الشعبي الصيني أيضا إطلاق صواريخ.

هجوم صاروخي صيني

وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي للعمليات الكولونيل، شي يي، إن القوات الصينية شنت "هجوما بقوة الصواريخ التقليدية متعددة النماذج على مناطق بحرية محددة سلفا قبالة الجزء الشرقي من جزيرة تايوان"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف الكولونيل شي أن "جميع الصواريخ أصابت الهدف بدقة وجرى اختبار دقة الضربة وموانع دخول المنطقة".

وفي اليوم السابق، كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن الجيش سيستخدم لأول مرة مدفعية قتالية بعيدة المدى بالقرب من تايوان وسيستخدم صاروخ "دونغفونغ 17" الأسرع من الصوت.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قالت في وقت سابق اليوم الخميس، إن القوات الصينية أطلقت عددا من الصواريخ في محيط جزيرة تايوان، مضيفة أنه تم تفعيل أنظمة دفاع ذات صلة كرد فعل على إطلاق صاروخي صيني.

وأفاد صحفيون من وكالة فرانس برس أن الجيش الصيني أطلق مقذوفات باتجاه مضيق تايوان مع بدء مناورات عسكرية واسعة حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

"هاوية الكوارث"

وصرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، بأن التواطؤ والاستفزاز من جانب الولايات المتحدة وتايوان لن يؤديا إلا إلى دفع الجزيرة إلى "هاوية الكوارث".

وقال بيان نُشر يوم الخميس على حساب وزارة الدفاع الصينية الرسمي في موقع التواصل "WeChat"، إن "التواطؤ والاستفزاز من جانب الولايات المتحدة وتايوان لن يؤديا إلا إلى دفع تايوان إلى هاوية الكوارث، والتسبب في أضرار جسيمة للمواطنين التايوانيين".

وحذر تان كيفي الولايات المتحدة والحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان من أن محاولات "استخدام تايوان لاحتواء الصين محكوم عليها بالفشل".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن إرادة الشعب الصيني، الذي يتجاوز عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ، "لا تتزعزع" في حماية سيادة الدولة وسلامة أراضي الصين، وإن "إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم أمر تاريخي حتمي".