الصين تفرض اغلاقا على مدينة بسبب تفشي كورونا

فرضت السلطات الصينية، حجرا صحيا على مدينة شيآن في شمال البلاد بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، قبل أكثر من شهر من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

خروج شخص واحد

وقالت السلطات المحلية في بيان إن على سكان مدينة شيآن البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة "البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع" لمغادرتها، موضحة أنه يُسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق "كل يومين".

تفشي كورونا مجددا في الصين

وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة أعلنت السلطات الصحية الصينية عن عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وفي العديد من مقاطعات البلاد، خاصة إقليم هيبي القريب من العاصمة بكين.

واعلنت بكين الاستمرار في الاستراتيجية التقليدية للبلاد في مواجهة الوباء، عبر الاعتماد على الإجراءات الصارمة، حسبما قال المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية "وو ليانغينو" خلال مؤتمر صحفي خاص. وأضاف أن تلك الإجراءات ستستمر طوال فصلي الشتاء والربيع المقبلين، موجها انتقادات واسعة للدول الكبرى، التي "لم تلتزم بأية إجراءات حازمة".

وكانت الصين طوال الفترة الماضية قد عانت من تباطؤ في مستويات التنمية الاقتصادية في البلاد، بسب تلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمنع انتشار وباء كورونا.

بؤرة كورونا

وكانت الصين البؤرة التي شهدت اندلاع وباء كورونا في أواخر عام 2019، إلا أن السلطات الصينية أعلنت أن مجموع الضحايا في البلاد لم يتجاوز 5000 شخص، قبل محاصرة الفيروس تماما بعد أشهر من اكتشافه، بالرغم من التشكيك بالأرقام الرسمية التي كانت تعلنها السلطات".

وإتماما للإجراءات المتخذة، أعلنت السلطات الصينية البدء بمنح جرعات من اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 11 عاما، وهي فعليا منحت 3.53 مليون جرعة طوال الأيام الخمسة الماضية.