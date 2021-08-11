الصين.. حكم بسجن كندي 11 عاما بتهمة التجسس

حكمت محكمة في الصين على رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور بالتجسس وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، فيما أيدت محكمة صينية عليا، حكم الإعدام الصادر بحق مواطن كندي آخر بتهمة تهريب مخدرات، في واحدة من قضايا قانونية عدة أدت إلى الإضرار بالعلاقات بين أوتاوا وبكين.

ويأتي الحكم في الوقت الذي يحاول محامو المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، مينغ وانزهو، الموقوفة في كندا، إقناع محكمة كندية بعدم تسليمها للولايات المتحدة التي تتهمها بخرق العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران.

واعتلقت السلطات الصينية رجل الأعمال سبافور في الصين بعد أيام من القبض على مينغ في كندا.

ووجهت السلطات الصينية إليه تهمة التجسس في يونيو عام 2019، وبدأت محاكمته في مارس الماضي.