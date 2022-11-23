الصين.. عمال أكبر مصنع "آيفون" يتصادمون مع الشرطة (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو، حشودا من العمال لأحد اكبر مصانع الصين لانتاج هواتف "آيفون"، وهم يخوضون احتجاجات واسعة النطاق، أدت لتصادم واشتباكات مع رجال الشرطة، وقوات مكافحة الشغب.

وخرج العمال إلى الطرق، بعد احتجازهم لأسابيع داخل مصنع "فوكسكون" في مدينة تشنجتشو وسط الصين، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ويعمل 200 ألف شخص في موقع مجموعة "فوكسكون"، والذين يتم ايواؤهم داخل الموقع، مع العلم أن المجموعة شهدت زيادة كبيرة بعدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأشهر الأخيرة.

WARNING: Graphic Content. Hundreds of workers at Apple’s main iPhone plant in China clashed with security staff after being locked up for weeks to quash a Covid outbreak.



More here: https://t.co/nLhe4Pb2T8

pic.twitter.com/aBxovRdHk7 — Tuấn St. Patrick (@tuanstpatricktv) November 23, 2022

وعلى الرغم من فرض الشركة لحجر على الموقع والعمال في داخله، إلا أن بعض الصور التي انتشرت على مواقع الانترنت، تظهر المئات من العمال وهم يفرون من الموقع سيرا على الأقدام.

WATCH: #BNNChina Reports.



Hundreds of workers at Apple Inc.'s main iPhone-making plant in China clashed with security personnel, as tensions flared following nearly a month of stringent restrictions imposed to combat a Covid epidemic. #China #Protest pic.twitter.com/b7VYR7iLcv — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 23, 2022

وتقوم "فوكسكون" بتجميع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية وهي الشركة المتعاقدة الرئيسية مع مجموعة آبل.