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الصين.. عمال أكبر مصنع "آيفون" يتصادمون مع الشرطة (فيديو)

منشور 23 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 10:50
عناصر من الشرطة الصينية (أ ف ب)
عناصر من الشرطة الصينية (أ ف ب)

أظهرت مقاطع فيديو، حشودا من العمال لأحد اكبر مصانع الصين لانتاج هواتف "آيفون"، وهم يخوضون احتجاجات واسعة النطاق، أدت لتصادم واشتباكات مع رجال الشرطة، وقوات مكافحة الشغب.

وخرج العمال إلى الطرق، بعد احتجازهم  لأسابيع داخل مصنع "فوكسكون" في مدينة تشنجتشو وسط الصين، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ويعمل 200 ألف شخص في موقع مجموعة "فوكسكون"، والذين يتم ايواؤهم داخل الموقع، مع العلم أن المجموعة شهدت زيادة كبيرة بعدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من فرض الشركة لحجر على الموقع والعمال في داخله، إلا أن بعض الصور التي انتشرت على مواقع الانترنت، تظهر المئات من العمال وهم يفرون من الموقع سيرا على الأقدام.

وتقوم  "فوكسكون" بتجميع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية وهي الشركة المتعاقدة الرئيسية مع مجموعة آبل.

كلمات دالة:آيفونالصين

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