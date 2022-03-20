الصين: لم نرسل اسلحة لروسيا والادانات لن تحل أزمة اوكرانيا

نفت الصين الاحدـ ان تكون ارسلت اسلحة الى روسيا، واصفة التقارير حول ذلك بانها مضللة، فيما اعتبرت ان الادانات للهجوم الذي تشنه موسكو ضد اوكرانيا لن تحل الازمة.

وقال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين غانغ في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" ان "هناك معلومات مضللة حول تقديم الصين مساعدات عسكرية لروسيا. نحن نرفض ذلك".

وردا على سؤال عما اذا كانت بكين سترسل اسلحة الى روسيا مستقبلا، قال غانغ ان "ما تفعله الصين هو إرسال الأطعمة والأدوية وأكياس النوم وحليب الأطفال"، مضيفا "لا أسلحة وذخائر لأي طرف ونحن ضد الحرب، سنبذل قصارى جهدنا لنزع فتيل الأزمة".

واكد إن "الصين وروسيا يتمتعان بعلاقات ثقة تم بناؤها على مدى سنوات عديدة.. كما أن لدينا حدود طويلة ومشتركة تزيد عن أربعة آلاف كيلومتر، ولدينا الكثير من المصالح المشتركة وعلاقات الثقة هذه مع روسيا تمنحنا مكانة فريدة".

بوتين يستمع لنصائح بكين

الاسبوع الماضي، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ من أنه ستكون هناك "عواقب" إذا دعمت بكين روسيا بمعدات عسكرية.

وامتنعت الصين منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، عن حثّ الرئيس فلاديمير بوتين على سحب قواته من أوكرانيا.

وعما إذا كان شي جينبينغ قد طلب من فلاديمير بوتين إنهاء غزوه لأوكرانيا، قال غانغ "في اليوم الثاني من العملية العسكرية الروسية، تحدث الرئيس شي جينبينغ مطولا مع الرئيس فلاديمير بوتين، وطلب من الرئيس بوتين التفكير في استئناف المفاوضات".

وتابع قائلا ان بوتين استمع إلى النصيحة " وشهدنا أربع جولات من مفاوضات السلام".

وأكد غانع أن الصين لن تقطع علاقاتها التجارية بموسكو أو تفرض عقوبات اقتصادية كما فعلت دول غربية.

وشدد على ان "الصين لديها تعاون تجاري واقتصادي ومالي طبيعي مع روسيا في مجال الطاقة، (..) هذه هي الأعمال الطبيعية بين دولتين ذات سيادة".

كما تمسك بموقف بلاده الرافض لادانة الغزو الروسي قائلا إن "الإدانة لا تحل المشكلة. سأتفاجأ إذا تراجعت روسيا بسبب الإدانات".

وأوضح أن "الإدانة وحدها لا يمكن أن تنجح. ما نحتاجه هو دبلوماسية جيدة تقوم على الرؤية والحكمة والشجاعة. واستشراف النهج الدائم لقضية الأمن في أوروبا".