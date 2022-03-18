تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن وبينغ

ابلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية منتظرة اليوم الجمعة، أن "نشوب نزاع ليس من مصلحة أحد".

وأكد شي جين بينغ لبايدن بحسب تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي الصيني أن "العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية"، معتبرا أن "السلام والأمن هما الكنز الأثمن لدى الاسرة الدولية".

وشدد الرئيس الصيني على أنه "يتعين على الولايات المتحدة تقاسم المسؤولية مع الصين في الحفاظ على السلام العالمي".

بلينكن: بايدن سيهدد الصين

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن بايدن سيهدد الجمعة نظيره الصيني بتدابير مضادة في حال قدمت الصين “دعما للهجوم الروسي” على أوكرانيا.

وزعم بلينكن أن “الصين تتحرك في الاتجاه المعاكس برفضها إدانة هذا العدوان بينما تسعى إلى تصوير نفسها على أنها حكم محايد”.

يذكر أن وزارة الخارجية الصينية أكدت في وقت سابق أن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية في أيدي الولايات المتحدة والناتو، آملة في أن تقف واشنطن حقا بجانب السلام والعدل في معظم الدول النامية بالعالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، تشاو لي جيان، إن “موقف الصين تجاه القضية الأوكرانية نزيه وموضوعي، والدول التي يجب أن تشعر بعدم الارتياح حقا هي الدول التي تعتقد أنها انتصرت في الحرب الباردة ويمكنها السيطرة على العالم، وتتجاهل مخاوف الدول الأخرى، وتستمر في دفع توسع الناتو من خلال خمس جولات من التوسع باتجاه الشرق”.

اوربا تتهم الصين بمساعدة روسيا



ورغم النفي الروسي، أكد مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي ، أن قادة الاتحاد لديهم "أدلة موثوقة" جداً على أن بكين تدرس تقديم مساعدة عسكرية لموسكو، على وقع العملية العسكرية التي أطلقتها في الأراضي الأوكرانية.

كما عبر المسؤول الرفيع، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بحسب ما نقلت مجلة "بوليتيكو" عن القلق الأوروبي مما اعتبره "توددا صينيا لروسيا".

إلا أنه لم يذكر نوع المساعدة التي طلبتها روسيا من الصين