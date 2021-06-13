الصين.. مئات القتلى والجرحى بانفجار غازي كبير (فيديو)

أدى انفجار غازي كبير في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الأحد، إلى مقتل العشرات وجرح المئات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام صينية.

وذكر التلفزيون الصيني أن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا مصرعهم، وتم نقل 144 إلى المستشفى، في انفجار غاز طبيعي في شيان في مقاطعة هوبي الصينية

وبحسب التلفزيون، وقع الانفجار حوالي الساعة 6.30 بالتوقيت المحلي على أراضي مجمع سكني في منطقة تشانغوان، حيث كان هناك سوق كبير للمواد الغذائية دمرت موجة الانفجار نحو 40 كشكا في المنطقة.

وأشار التلفزيون إلى أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج 144 شخصا من تحت الأنقاض، ونقلوا جميعًا إلى المستشفى