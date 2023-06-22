الصين: مصرع 31 شخصا بإنفجار مطعم (فيديو)

وقع انفجار في مدينة ينتشوان شمال غربي الصين في أحد المطاعم، مما أسفر عن وفاة 31 شخصًا على الأقل.

ونقلت وكالة "شينخوا" الرسمية تصريحات للجنة الحزب الشيوعي في المنطقة تفيد بأن التسرب النفطي المسال هو سبب الانفجار في مطعم الشواء.

وأوضحت الوكالة أن 7 أشخاص يتلقون العلاج، حيث يعاني أحدهم من حالة حرجة، والبقية يعانون من حروق وجروح.

BREAKING: Gas explosion rips through restaurant in northern China, killing at least 31 people pic.twitter.com/X8lBqh5qCE — BNO News (@BNONews) June 22, 2023

أظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية فرق الإطفاء وهم يكافحون لإخماد الحريق في موقع الانفجار، ويتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.

ووفقًا لقناة "سي سي تي في"، طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ ببذل كافة الجهود لعلاج الجرحى وتعزيز إجراءات السلامة والإدارة في القطاعات والمجالات الرئيسية لحماية حياة الناس وممتلكاتهم.

One person was killed and 38 were rescued following a gas explosion at a barbecue restaurant in Northwest China's Yinchuan on Wednesday night as of Thursday morning. The cause of the incident is still under investigation. pic.twitter.com/pM2DIY8VmG — Global Times (@globaltimesnews) June 22, 2023



