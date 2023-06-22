الصين: مصرع 31 شخصا بإنفجار مطعم (فيديو)

وقع انفجار في مدينة ينتشوان شمال غربي الصين في أحد المطاعم، مما أسفر عن وفاة 31 شخصًا على الأقل.
ونقلت وكالة "شينخوا" الرسمية تصريحات للجنة الحزب الشيوعي في المنطقة تفيد بأن التسرب النفطي المسال هو سبب الانفجار في مطعم الشواء.
وأوضحت الوكالة أن 7 أشخاص يتلقون العلاج، حيث يعاني أحدهم من حالة حرجة، والبقية يعانون من حروق وجروح.
أظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية فرق الإطفاء وهم يكافحون لإخماد الحريق في موقع الانفجار، ويتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.
ووفقًا لقناة "سي سي تي في"، طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ ببذل كافة الجهود لعلاج الجرحى وتعزيز إجراءات السلامة والإدارة في القطاعات والمجالات الرئيسية لحماية حياة الناس وممتلكاتهم.