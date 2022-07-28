الضحيتان السعوديتان اسراء وآمال السهلي ابلغتا السلطات عن "اشياء مريبة"

على الرغم من مرور اكثر من شهر، فان لغز وفاة شابتين سعوديتين ما يزال حله مجهولا بالنسبة للشرطة الأسترالية التي عثرت على جثتيهما في شقة جنوب غربي سيدني.

وعثر على جثة إسراء عبد الله السهلي البالغة من العمر 24 عاما وجثة شقيقتها آمال البالغة من العمر 23 عاما، على سريرين منفصلين داخل شقة تقع بضاحية كانتربري في السابع من يونيو/حزيران الماضي ، وتعتقد الشرطة إن الفتاتين فارقتا الحياة، منذ شهر مايو/أيار.

تعاون من اسرة الضحيتين السعوديتين

وسافرت الشقيقتان من السعودية إلى أستراليا عام 2017 ، ولم تتحدث ايا من منظمات حقوق الانسان عن ادلة تتحدث عن تعرض الفتاتين لعنف اسري، بل على العكس، فقد تواصلت الشرطة الاسترالية مع عائلة الضحيتين والتي ابدت تعاونا كبيرا معها فيما يتعلق بالتحقيقات.

ابلاغ عن مشكلة سابقة

وكشفت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، عن أن الشقيقتين كانتا قد أبلغتا مدير العقار حيث كانتا تسكنان فيه أن شخصا ما يعبث بطلبيات الطعام التي ترِد إليهما.

وقال سبّاك كان قد زار الشقة التي كانت الضحيتان تسكنان فيها إن "شيئا مريبا" قد وقع، وإنه قد تم استدعاء الشرطة في الماضي إثر تخوّفات من قبل الشقيقتين.

وجددت يوم الأربعاء شرطة نيو ساوث ويلز مناشدتها "لكل مَن لديه معلومات" أيًا كانت عن المرأتين بأن يتقدم بها إلى الشرطة فقد تقود إلى حل لغز الحادثة.