الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

قال مصدر طبي في مستشفى "خليل سليمان" الحكومي بجنين، إن فلسطينيا استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في الرقبة والصدر في بلدة “برقين” قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وأوضح المصدر أن الشهيد، فارق الحياة، قبل وصوله للمستشفى.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات من الجيش الإسرائيلي وشبان، خلال اقتحام بلدة برقين، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

والأحد الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي، 5 فلسطينيين في الضفة، بينهم اثنين من بلدة برقين.

وعادة ما ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات للبلدات الفلسطينية، بهدف اعتقال مطلوبين، وهو ما يتسبب في اندلاع مواجهات.