الطب الشرعي: زوجة ترامب توفيت بإصابات خطيرة

أفاد مكتب الفاحص الطبي في مدينة نيويورك الأمريكية أن الزوجة الأولى للرئيس السابق دونالد ترامب، إيفانا، توفيت بحادث أثر إصابات خطيرة بجذعها.

وجاءت تصريحات الفاحص الطبي عقب يوم من إعلان ترامب أن زوجته السابقة قد توفيت في منزلها في نيويورك.

وقال مكتب الفاحص الطبي إنه لن يعلق أكثر على التحقيق بخلاف الكشف عن سبب وطريقة الوفاة.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول في مدينة نيويورك أنه تم العثور على إيفانا ترامب بالقرب من "أسفل الدرج الحلزوني" في شقتها.

وتزوجت إيفانا والرئيس السابق عام 1977، وأنجبا ثلاثة أطفال- دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ترامب.

وكان لديهم طلاق مثير للجدل في السبعينيات، ولكن علاقتهم تحسنت على مر السنين.

وكان من المقرر أن يدلي دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب بشهادتهما يوم الجمعة في تحقيق المدعي العام في نيويورك بشأن قضايا متعلقة بمنظمة ترامب، ولكن الإفادات تأخرت مؤقتاً في ضوء وفاة إيفانا ترامب.