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الطوارئ الروسية: ارتفاع عدد ضحايا ماغنيتوغورسك إلى 37

الطوارئ الروسية: ارتفاع عدد ضحايا ماغنيتوغورسك إلى 37
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