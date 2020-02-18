الطيبي يمزق صفقة القرن ويدوس عليها في الكنيست

ادان النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي ، رئيس كتلة القائمة المُشتركة د. أحمد الطيبي، حملة التحريض التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد القائمة المشتركة وضد الجماهير العربية قبل ان يمزق نسخة من صفقة القرن ويدوسها.

وقام الطيبي بتمزيق صفقة ترامب، والدوس عليها من على منصة الكنيست قائلا: “مصير هذه الصفقة هو تحت الاقدام . نعم تحت الاقدام “.

وقال الطيبي: “على مدار الحملات الانتخابية السابقة تعرضنا من قِبل رئيس الحكومة المتورط في قضايا الفساد والرشوة بنيامين نتنياهو لحملات تحريض. نتنياهو ذاته الذي قال “العرب يهرولون الى صناديق الاقتراع” ونتنياهو الذي نشر على صفحته في الفيسبوك بأن “العرب مخربون ويريدون قتل أطفال اليهود” ونتنياهو ذاته الذي يحرض ضد القائمة المشتركة وضدي شخصيا في كل مكان ومن على كل منبر فعندما يحرض ضد احمد الطيبي هو يقصد التحريض على احمد العربي و ضد العرب في البلاد وليس ضد شخص احمد الطيبي فقط”.

واضاف الطيبي: “ازدياد الدعم للقائمة المشتركة بات يخيف بيبي نتنياهو الذي يعرف جيدا أن كل مقعد اضافي للقائمة المشتركة هو مسمار اخر في نعش حكمه ودفعة اخرى له نحو بيته او بيت خالته (السجن)، ومن هذا المنطلق فانه يقوم بالتحريض الخطير ضد أقلية عربية فلسطينية في داخل اسرائيل ويحاول نزع الشرعية عنا كمواطنين في الدولة”.

وأضاف الطيبي: “الرد على تحريض نتنياهو يكون بتكثيف الجهود من أجل تحقيق اكبر انجاز للقائمة المشتركة، القائمة التي تمثل أبناء شعبنا وتتابع قضاياهم وتحمل همومهم وتطرحها هنا في البرلمان وفي الميدان ومن على كل المنابر، القائمة المشتركة التي تواجه السياسيات والقوانين العنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل وممارسات الاحتلال في الأراضي المحتلة”.

ووجه الطيبي كلامه لرئيس حزب “ازرق ابيض” بيني غانتس الذي تواجد في جلسة الهيئة العامة، قائلا: “لقد ارتكبت خطأ جسيما لدعمك وتبنيك لصفقة ترامب وتأخرت في اصدار رد منك لمدة اسبوعين حول البند المتعلق بضم المثلث.وتابع: سكان المثلث هم أصحاب البلد الأصليّين، لم يأتوا الى البلاد، لا بالطائرات ولا بالسفن، ولن يتمكن أحد من سلبهم حقوقهم وهم ليسوا احجار شطرنج في يد الرجل المهووس الجالس في البيت الأبيض، دونالد ترامب، أو في يد المتهم بالرشوة والفساد بنيامين نتنياهو، نرفض صفقة القرن وما جاء فيها. لن نقبل الا بالقدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية ومن يملك حق تقرير المصير هم الفلسطينيون وليس ترامب واتباعه. في البلاد أحزاب يمينية متطرفة تحكم البلاد منذ سنوات عديدة وتعادينا. وانهى الطيبي بالقول : ومن يتجاهل القائمة المشتركة اليوم سنتجاهله اليوم وغدا.