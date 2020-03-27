الطيران الاسرائيلي يقصف موقعا لحماس في غزة ردا على اطلاق صاروخ من القطاع

قصف الطيران الحربي الاسرائيلي موقعا لحركة حماس في قطاع غزة مساء الجمعة، ردا على اطلاق صاروخ من القطاع باتجاه جنوب اسرائيل.

وقالت وكالة انباء "معا: ان إن طائرة استطلاع أطلقت صاروخين نحو موقع فلسطين التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ببيت لاهيا شمال القطاع.

ونقلت عن شهود قولهم ان دوي انفجارين سمعا في الموقع الذي كان خاليا لحظة القصف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق سقوط صاروخ من قطاع غزة على جنوب اسرائيل، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار واحتماء آلاف السكان في الملاجئ.

وهذا الهجوم هو الأول منذ نهاية شباط/فبراير الذي شهد هجمات عبر الحدود ليومين بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي على تويتر "أطلق صاروخ للتو من غزة على المدنيين الإسرائيليين جنوب إسرائيل".

ولم تقدم المتحدثة باسم الجيش تفاصيل أوفى، لكن قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ويأتي الهجوم في وقت يلازم أغلب الإسرائيليين منازلهم بسبب الحجر المفروض في البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت منظمة الجهاد الإسلامي، ثاني أكبر الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة بعد حركة حماس، أكثر من 80 صاروخا وقذيفة هاون تجاه إسرائيل بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي شخصا بزعم أنه كان يضع قنبلة على الحدود يوم 23 شباط/فبراير.

وانتشل الجيش الإسرائيلي جثة الرجل بواسطة جرافة، وأثار فيديو للعملية غضبا واسعا في صفوف الفلسطينيين.