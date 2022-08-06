الطيراوي يتهم عملاء بتزييف تسجيلات لضرب النسيج السياسي الفلسطيني

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي صحة صوتي تسجيل منسوب له، هاجم المتحدث فيه زميلة في كركزية حركة فتح وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ

الطيراوي: مرتزقة وراء الفتنة

ووصف اللواء الطيراوي "مروجو تلك الاكاذيب" بـ خفافيش الظلام، وصناع الفتنة، مؤكدا انها ليست المرة الاولى التي يحاول فيها هؤلاء المرتزقة من دس السموم بين الاخوة بهدف ضرب النسيج الوطني والاجتماعي، محذرا في ذات الوقت بان تلك المحاولات لن تكون الاخيرة مؤكدا بان تلك المجموعات "المشبوهة تخدم الاحتلال فقط، هي التي تريد خلط الأوراق في الساحة الفلسطينية بغرض ضربها وتشويهها، وكسر هيبتها، وتفسيخ وحدتها".

وشدد اللواء الطيراوي على ان "صناعة الفتنة التي قامت بها هذه المجموعات المشبوهة هي التي دبلجت وأنتجت ما تم تسريبه في الفترة السابقة وآخرها الذي يمس أعراض أخواتنا وبناتنا بغرض شخصنة الفتنة وتغويلها وتمكينها من مرادها الشيطاني، عن طريق الإساءة والقدح والتشهير، وهو ما لم ولن ولا أقبله في حياتي مهما كان السبب".

الاختلاف بين القيادات صحي

وقال اللواء الطيراوي في بيان له "كنت ولا زالت مؤمناً بأن الاختلاف في العمل الوطني أو العقائدي أو السياسي أو اختلاف الرأي يجب أن لا يؤدي أبداً إلى الخلاف، لأن الخلاف والتناقض لا يكون إلا مع الاحتلال، سواء كان في السياق الوطني أو الاجتماعي أو السياسي، فكيف من الممكن أن أقبل أن يبلغ حد الشخصنة والإساءة الأخلاقية، أنا الذي لا أخاف في الله لومة لائم، ولكني أدرك تماماً بأن المتربصين بنا في الحركة والمنظمة والسلطة الوطنية والقيادة والشعب الحر لا يألون جهداً عن محاولة التشهير والتشويه والتحريض بهدف حرف البوصلة عن القضية الأساس التي واجبنا جميعاً الحفاظ عليها من محاولات العبث والإساءة.

دبلجات صوتيه لضرب النسيج الاجتماعي

وختم الطيراوي بيانه بالتاكيد على فخره الدائم باعضاء اللجنة المركزية "وفي فصائل العمل الوطني ومدافعاً عنهم في كل محفل حتى لو اختلفت في الرأي معهم"، وكشف عن رسائل تلقاها من "مشبوهين وخفافيش ليل مفادها أنهم سيعملون على تشويه علاقتي بأخوة لي في اللجنة المركزية وتحديداً أخي جبريل الرجوب وأخي محمود العالول وأخي عزام الأحمد وأخي حسين الشيخ، وهو الأمر الذي تأتي هذه الدبلجات المصنوعة في أوكار مشبوهة بهدف ضرب هذه العلاقة بيني وبينهم، وإنني أنفي قطعياً علاقتي بهذه الدبلجات التي ليس لي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد".

تسجيلات مزيفة

وزعم التسجيل الصوتي المنسوب للواء الطيراوي والمنفي لاحقا، اتهامات لحسين الشيخ بشأن فساد مالي واداري، بل تعداها الى اتهامات اخلاقية قامت بنشره مواقع الكترونية من دون ان تتأكد من صحته كما لم يظهر تاريخ او توقيت التسجيل المزعوم ، كما نشر ذات الموقع تسجيلا مزعوما ايضا منسوب لـ الطيراوي يهاجم فيه زميله اللواء جبريل الرجوب ، وادعى الموقع الذي فبرك التسجيلات بانها دليل على الحرب الخفية بين القيادات الفلسطينية وهو ما نفاه بيان الطيراوي