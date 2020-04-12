العاصمة الصينية تعيد فتح المدارس اعتبار من نهاية نيسان

أعلنت الصين اليوم الأحد، انه سيعاد فتح المدارس الثانوية والمراحل النهائية من الإعدادي في بكين اعتبارا من نهاية شهر نيسان الحالي، والتي كانت أغلقت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصيني نقلا عن المتحدث باسم لجنة التعليم ببلدية بكين لي يى، في مؤتمر صحفي، إن طلاب المدارس الثانوية من المقرر أن يعودوا إلى مدارسهم يوم 27 نيسان الحالي، فيما سيعود طلاب المراحل النهائية في المدارس الإعدادية إلى مدارسهم يوم 11 أيار المقبل.



من جهة اخرى، ذكرت سلطات مدينة سويفين شمال شرق الصين،الواقعة على الحدود مع روسيا، إنها تعزز المراقبة الحدودية في إطار إجراءات لمنع دخول حالات إصابة بفيروس كورونا من خارج البلاد، مضيفة في بيان اليوم إن المدينة ستعزز أيضا الضوابط المفروضة على حركة المرور وتطبق إجراءات حجر صحي صارمة.