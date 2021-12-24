العالم يحتفل بعيد الميلاد المجيد للمرة الثانية في ظل كورونا

يحل عيد الميلاد المجيد على العالم للمرة الثانية في ظل تفشي فايروس كورونا، ومع تسارع انتشار المتحور الجديد اوميكرون تحذر وزارات الصحة في العالم من التجمعات والاحتفالات الصاخبة .

بيت لحم مهد المسيح: كورونا والاحتلال

في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، يبدي أصحاب الفنادق خيبة أملهم بعدما كانوا ينتظرون تدفق السياح والزوار. فبعد قضاء العيد العام الماضي في ظل إغلاق تام، عادت إسرائيل وأغلقت حدودها هذه السنة أيضاً.

ويحتفل المسيحيون الذين يسيرون على التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد اليوم. ويقدر عدد مسيحيي القدس بـ15 ألفا، منهم نحو 6 آلاف يعيشون في البلدة القديمة منها، و6 آلاف آخرون خارجها، بينما يعيش 3 آلاف منهم خارج جدار الضم والتوسع العنصري.

وبدأت فرق الكشافة عند التاسعة مسيراتها التقليدية في البلدة القديمة، فأضفت أصوات الطبول والمزامير بعضاً من البهجة في محيط كنيسة المهد، حيث ولد الطفل «يسوع» وفق المعتقدات المسيحية.

بيت لحم: بدء احتفالات أعياد الميلاد وفق التقويم الغربي pic.twitter.com/Fil7gjLSxJ — شبكة أجيال الإذاعية (@Ajyal_FM) December 24, 2021

وفي الساحة، حيث ترتفع شجرة ميلادية ضخمة، يلتقط عدد ضئيل من المارة من فلسطينيين وأجانب مقيمين في إسرائيل أو في الضفة الغربية صوراً للموكب بواسطة هواتفهم النقالة.

وكما في 2020، سيقتصر قداس منتصف الليل على دائرة صغيرة من المصلين يمكنهم حضوره بناء على دعوة حصراً. ومن المرتقب أن يجتذب الموكب الذي يقوده بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا عدداً أكبر من الناس منه العام الماضي بفضل تليين القيود.

احتفالات الفاتيكان في الكريسماس

وفي الفاتيكان، سيحضر الآلاف قداس عيد الميلاد التقليدي الذي يحييه البابا فرنسيس، الجمعة، الساعة 19.30 (18.30 ت غ) في كاتدرائية القديس بطرس في روما، بالمقارنة مع 200 شخص فقط العام الماضي.

وسيعطي البابا، السبت، عند الظهر (11.00 ت غ)، بركته إلى المدينة والعالم من ساحة القديس بطرس. وإن كانت القيود تنتشر في العالم مع فرض هولندا الحجر وإلغاء مسارح برودواي عروض عيد الميلاد وفرض إسبانيا مجدداً إلزامية الكمامات في الخارج، فإن التجمعات ستكون أسهل بصورة عامة منها العام الماضي.

211224|| في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية سيقوم معجبي سوهو الكوريين والعالميين برفع هاشتاقات احتفالية ببقاء ٥٠ يوم على عودة جونميون في يوم الكريسماس، شاركونا بذلك🥳🎄

#.기쁘다_준면오실날_50일남았수호

#.SUHOlidays_D_50

-j pic.twitter.com/7KsDafAelO — Arab Suho (@suho_guardians) December 24, 2021

السعودية تحتفل بـ الكريسماس لاول مرة رغم الخطر

وفي إطار سياسة الانفتاح التي تبنتها المملكة مؤخرا، عرضت متاجر في العاصمة الرياض أشجار التنوب الاصطناعية، حيث يمكن للمتسوقين العثور عليها جنبا إلى جنب مع قبعات بابا نويل وأطواق رأس حيوان الرنة، وبحسب صحيفة “Wall Street Journal” ، بلغ سعر شجرة التنوب البلاستيكية 3000 دولار.

طفرة كورونا عالمية

وللسنة الثانية على التوالي، تنعكس طفرة الإصابات على احتفالات عيد الميلاد عبر العالم من سيدني إلى إشبيلية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويستعد ملايين الأميركيين للتنقل داخل الولايات المتحدة، حتى لو أن موجة «أوميكرون» تخطت الحد الأقصى لتفشي المتحورة «دلتا» من قبل، وأن المستشفيات تكتظ بالمرضى.

غير أن السفر قد يكون معقداً للعديد من الأميركيين، بعدما أعلنت شركة الطيران الكبرى للرحلات الداخلية «يونايتد» إلغاء 120 رحلة بسبب الإصابات في صفوف طواقمها.

وفي أستراليا، سمح باستئناف السفر داخلياً لأول مرة منذ بدء تفشي الوباء، ما يحيي أجواء الاحتفالات رغم تسجيل البلد حصيلة قياسية من الإصابات.

وفي بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن شهادة تلقيح ستكون أجمل هدية تحت شجرة عيد الميلاد. وصرح «رغم أن الوقت المتاح لشراء الهدايا بات معدوداً نظرياً، هناك شيء رائع يمكن إهداؤه لعائلاتكم وللبلاد برمتها، وهو تلقي هذه الجرعة، سواء كانت الأولى لكم أو الثانية، أو الجرعة المعززة، حتى تكون احتفالات العام المقبل أفضل من هذه السنة».

وفي موسكو، طلب الرئيس فلاديمير بوتين من «ديد موروز» أو «جد الصقيع»، أي سانتا كلوز الروسي، أن يساعد روسيا على تحقيق مشاريعها، وذلك في ظل التوتر المخيم مع الدول الغربية حول مسألة أوكرانيا.

وقال بوتين: «آمل ألا يكتفي بإعطائنا هدايا، بل أن يحقق مشاريع البلد وكل مواطن»، شاكراً «ديد موروز» لمساعدته على أن يكون رئيساً.