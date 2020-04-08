العالم يدخل المرحلة الحرجة بسبب كورونا

بدأ زعماء العالم باطلاق تحذيرات وهم على ابواب الولوج في مرحلة صعبة بسبب تفشي فايروس كورونا وصعوبة المعركة ضده

روسيا: مرحلة صعبة على الابواب

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدولة بدأت تدخل مرحلة حاسمة في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد، مقترحا على حكام أقاليم البلاد سلسلة إجراءات يجب اتخاذها في سبيل محاربة الوباء.

وأشار الرئيس إلى ضرورة وضع خطط مسبقا بغية الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة بشأن حالة تفشي كورونا، مؤكدا أن السلطات الروسية تدرس بعناية تجربة جميع الدول المتضررة بالفيروس.

وقال بوتين إن هذه التجربة تظهر أن أصعب فترة هي الأسابيع الأربعة-الخمسة الأولى من الوباء، مضيفا: "وذلك يعني أن الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون مرحلة حاسمة لدينا، وستتطلب هذه الفترة منا تعبئة جميع الموارد والتزام في غاية الصرامة بكافة توصيات الأطباء والإجراءات الوقائية التي تتخذ حاليا في جميع المناطق".

وطالب الرئيس سلطات جميع الأقاليم بالتركيز برفع مستوى استعداد المؤسسات الطبية وزيادة طاقاتها وقدراتها في وجه كورونا.وأوعز الرئيس لسلطات الأقاليم الروسية بحل جميع المسائل المتعلقة بمحاربة الوباء على نحو مستعجل ومنح الأطباء العاملين على مكافحة الفيروس ضمانات تأمين، ودفع مبالغ لهم بقيمة تتراوح بين 25 و80 ألف روبل خلال الأشهر الثلاثة القادمة اعتبارا من أبريل الجاري.

كما أمهل بوتين الحكومة والبنك المركزي خمسة أيام لوضع برنامج دعم إضافي للشركات والمشاريع في مجال المال والأعمال بغية الحفاظ على الوظائف ورواتب الموظفين.

لندن: اسبوع حاسم

من جانبه استبعد عمدة لندن، صادق خان، اليوم الأربعاء، أن تنتهي في المستقبل القريب إجراءات العزل التي تطبقها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال خان خلال مقابلة أذيعت على إذاعة "بي بي سي" ردا على سؤال عما إذا كان يجب رفع الإغلاق يوم الاثنين المقبل، قال العمدة: "أعتقد أننا لم نعد قريبين من رفع الإغلاق.. نعتقد أن الذروة، وهي أسوأ جزء من الفيروس، ربما لا تزال على بعد أسبوع ونصف".

وسبق أن قال مستشار حكومي بريطاني بارز إن الحكومة لن تخفف إجراءات العزل المنزلي العام الصارمة حتى نهاية مايو المقبل، إلا بعد أن يتباطأ انتشار فيروس كورونا أولا، وتقوم بإجراء فحوص مكثفة للسكان.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم بريطانيا أمس الثلاثاء 55242، والوفيات 6159.

تركيا

الى ذلك بدأت الولايات التركية تواجه خطرا بالغا بعد انتشار “كورونا” في البلاد، مؤكدًا أن السلطات تخشى تفشي الفيروس في كل المدن التركية.

واشارت تقارير أن السلطات التركية شددت من إجراءاتها في الساعات الأخيرة في ظل تخوفات كبيرة من تفشي الفيروس، كما دعت جميع الأتراك إلى الالتزام التام بإجراءات الحجر الصحي.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية وضع 156منطقة في 45 ولاية تركية تحت الحجر الصحي في إطار مواجهة “فيروس كورونا.

يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات جراء الفيروس في تركيا إلى معدلات كبيرة، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 34 ألفًا، و725 حالة.

الصحة العالمية

في الغضون حث المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، حكومات القارة على “توخي الحذر البالغ” قبل تخفيف الإجراءات التي تفرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووصف كلوج، في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الأربعاء/ استمرار تفشي الفيروس في القارة بهذه الوتيرة بأنه “مقلق للغاية”.

وقال إن الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بكوفيد 19 عبر الأطلسي يعطي صورة لا تزال تثير قلقا بالغا في أوروبا، موضحا أن الطريق ما زالت طويلة لاحتواء الفيروس.

من جانبه قال كبير مستشاري رئيس منظمة الصحة العالمية بروس أيلوارد، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تفاؤل.

جاء ذلك عقب عودة أيلوارد من رحلة إلى إسبانيا، إحدى البلدان الأشد تضررا بمرض كوفيد-19، لافتا في الوقت نفسه أن انتشار الفيروس هناك “يتباطأ بكل تأكيد”.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، الأربعاء، إلى أكثر من مليون و400 ألف حالة أغلبهم من القارة العجوز، فيما تجاوزت الوفيات 83 ألفا، وبلغت حالات الشفاء أكثر من 300 ألف.