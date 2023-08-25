العالم يشهد ظاهرة القمر الازرق في هذا التوقيت

يظهر القمر الازرق في سماء الكون نهاية شهر اب أغسطس الجاري في ظاهرة فلكية فلكية رائعة لن تتكرر حتى عام 2032 علما ان هذه ظاهرة الاقمار الزرقاء تحدث بشكل متكرر نسبيا، من الناحية الفلكية، مرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات.

ويعني مصطلح القمر العملاق أن القمر يكون عند أقرب نقطة له من الأرض ما يجعله يبدو أكبر حجما وأكثر إشراقا

ومع بلوغ ليلة 30 أغسطس، ستستضيف السماء "القمر الأزرق"، أو" البدر الأزرق"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر، عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد بدرين (قمرين كاملين) حيث انه من المعروف أن الفارق بين بدر وآخر يعادل 29.53 يوم، لذلك يتجمع في التقويم خلال فترة 2.7154 سنة بدر إضافي واحد

وظهر البدر العملاق الأول في اليوم الأول من شهر أغسطس، وكان أكبر بنسبة 7.1% تقريبًا وأكثر إضاءة بنسبة 15.6% تقريبًا من متوسط القمر المكتمل ويسمى "قمر سمك الخفش"، وسيبلغ "القمر العملاق الأزرق" ذروة اكتماله في الساعة 1:36 صباحا بتوقيت غرينتش، من يوم 31 أغسطس(9:35 مساء بالتوقيت الشرقي في 30 أغسطس)

وسينضم أيضا إلى القمر الأزرق في أغسطس 2023 ضيف خاص في السماء: زحل، وكان آخر ظهور للقمر الأزرق في أغسطس 2021، ومن المتوقع أن يشرق القمر الأزرق القادم في أغسطس 2024، في حين لن يتكرر ظهور القمر الأزرق العملاق حتى عام 2032، وتحدث الأقمار الزرقاء بشكل متكرر نسبيا، من الناحية الفلكية، مرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات.