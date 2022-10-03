العاهل الأردني: نريد حلا يحفظ وحدة سوريا

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على ان المملكة تواصل الدفع باتجاه حل سياسي للأزمة السورية.

وشدد العاهل الأردني خلال اجتماع ضم عددا من الشخصيات السياسية على أن الأردن يريد حلا يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئين.

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى دور قوات الجيش الأردني في التصدي لتهريب المخدرات والذي ياتي أغلبها عبر الحدود السورية، وقال "حدود المملكة آمنة بجهود النشامى في الجيش العربي، والأجهزة الأمنية اليقظة والمحترفة".

وقال الملك إن الأردن يتعاون مع مصر والعراق لبناء شراكات اقتصادية تنعكس نتائجها على المنطقة وتسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وشدد الملك على أن الأردن يركز دوما على ضرورة شمول الفلسطينيين بمشاريع التعاون الإقليمي، باعتبار تعزيز الجانب الاقتصادي أحد أهم المقومات للدولة الفلسطينية، لتعزيز صمودهم على الأرض، والتخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجههم.