العاهل السعودي يبدأ جولة مناطقية من القصيم

هذه أول جولة داخلية للملك سلمان منذ توليه العرش في بداية العام 2015

غادر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرياض مساء الثلاثاء، متوجهاً إلى منطقة القصيم، وذلك بمعية عدد من الأمراء والمسؤولين. بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وحسب وسائل إعلام سعودية، فإن زيارة العاهل السعودي، لمنطقة القصيم، تأتي في مستهل جولة مناطقية يقف خلالها على أحوال المواطنين متلمسا احتياجاتهم.

وسيدشن الملك سلمان، مشاريع تنموية مهمة تأكيدا على التنمية الشاملة المستدامة، والمتوازية للمناطق كافة. بحسب صحيفة عكاظ.

ومن بين المناطق التي من المقرر أن يزورها العاهل السعودي، حائل في الشمال، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية.

وهذه أول جولة داخلية للملك سلمان منذ توليه العرش في بداية العام 2015.