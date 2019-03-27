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العاهل السعودي يستقبل حفتر ويعرب عن دعمه لاستقرار ليبيا

العاهل السعودي يستقبل حفتر ويعرب عن دعمه لاستقرار ليبيا
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