العاهل السعودي يستقبل حفتر ويعرب عن دعمه لاستقرار ليبيا

العاهل السعودي يستقبل حفتر

أعرب العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عن حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الملك السعودي، لحفتر في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم الأربعاء.

وأوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات التابعة لحفتر، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن زيارة قائد الجيش إلى السعودية ستتم "بناء على دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "العنوان الليبية" المقربة من الجيش، عن مصادر لها، نبأ زيارة حفتر المرتقبة، دون أن تكشف عن تفاصيل أو ما هي المباحثات التي سيجريها حفتر في الرياض.

فيما أكدت صحيفة "العين الإخبارية" الإماراتية، في خبر عاجل نشرته على حسابها في تويتر، النبأ نفسه نقلا عن مصدر عسكري ليبي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن الملك سلمان بحث مع قائد الجيش الوطني مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، "متمنيا للشعب الليبي التقدم والازدهار".

ويقود حفتر الجيش الوطني الليبي المدعوم من قبل حكومة شرق ليبيا الموازية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها في طرابلس.

يسيطر الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر على شرق البلاد الغنية بالنفط، وأطلق في يناير الماضي حملة عسكرية في جنوب غربي ليبيا ضد مجموعات مسلحة، أكبرها تابعة للمعارضة التشادية.

ويحظى حفتر بدعم دولي واسع كأحد أبرز الشخصيات على الساحة الليبية التي شهدت انهيار مؤسسات الدولة وحالة من الفوضى بعد إسقاط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.