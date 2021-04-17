العاهل المغربي يأمر بإرسال مساعدات غذائية إلى لبنان

أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال هبة ملكية شخصية، وهي عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

وأفاد بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أنه "سيتم تأمين إيصال هذه المساعدات إلى لبنان عبر طائرات عسكرية مغربية".

ويوضح البلاغ أن "هذا القرار الملكي يأتي استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19". (هسبريس)