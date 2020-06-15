العاهل المغربي يجري عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأحد 14 حزيران/ يونيو 2020، عملية في الرباط.

وقال بلاغ للديوان الملكي المغربي ، في ساعة متاخرة من مساء اليوم الاحد إن العملية تكللت بالنجاح، وتم إجراؤها بمصحة القصر الملكي بالرباط وأفاد أن الإيقاع الأديني لقلب الملك سجل عودة ظهور اضطراب من جديد (récidive du trouble du rythme cardiaque type Flutter auriculaire sur cœur sain).

وأوصى الأطباء الملك محمد السادس، بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقني (ablation par radiofréquence) التي أجريت له يومه الأحد بمصحة القصر الملكي بالرباط.