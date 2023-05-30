العثور على جثة طفل يرعى الأغنام جرفته سيول الأردن

عثرت مرتبات الدفاع المدني في الأردن ظهر اليوم الثلاثاء، على جثة الطفل يوسف البلوي، الذي فقد منذ صباح الإثنين في السيول القوية التي ضربت أنحاء متفرقة من المملكة.

وقامت الأجهزة المختصة على مدار أزيد من 24 ساعة بتمشيط منطقة السخنة وسيل الزرقاء وصولا إلى سد الملك طلال في محافظة جرش، بحثا عن طفل الذي يبلغ من العمر 13 عاما جرفته السيول خلال رعيه للأغنام .

الطفل الراحل يوسف البلوي

وأطلق غطاسو الدفاع المدني عمليات تفتيش في مجاري السيل والبرك التي تشكلت بفعل مياه الأمطار غير المتوقعة في مثل هذه الأيام.

وبين الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن إنّ طواقم المديرية من الدفاع المدني والشرطة التابعة لمحافظة الزرقاء يساندها فريق البحث والإنقاذ الدولي عملت منذ تلقي بلاغا بفقدان طفل بالبحث والتفتيش بشكل متواصل أزيد من 24 ساعة متواصلة.

وأشار الناطق الإعلامي إلى العمل المتواصل للفرق المختصة والجهود الكبيرة التي بُذِلتْ في عمليات البحث والتفتيش والتمشيط التي مكنتهم من العثور عليه متوفى داخل مجرى سيل، لافتا إلى أن المنطقة التي تم البحث فيها تتجاوز 40 كيلو متراً في ظروف جوية سيئة وغير معتادة.

وحذرت مديرية الأمن العام المواطنين من عدم الاقتراب من برك تجمع مياه الأمطار نظراً لِما تشكله من خطر على الأشخاص، بخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والصحراوية من المملكة والتي تُعد من أكثر الأماكن لتجمع مياه الأمطار .