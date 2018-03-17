العثور على جثث جنود ايرانيين في العراق
العثور على رفات جنود إيرانيين في ديالى العراقية
كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، عن العثور على رفات جنود إيرانيين تعود لفترة الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.
وقال حيدر المندلاوي: إن "فريق بحث إيراني عثر في محيط سدة مندلي الإروائية شرقي قضاء مندلي، على رفات 4 جنود قتلوا خلال حرب الثمانينات".
وأضاف: أن "الفريق مستمر في تتبع مواقع محددة، ولديه معلومات بأنها تضم رفات جنود قتلوا خلال الحرب، خاصة في محيط جبل كيسكة على الحدود العراقية – الإيرانية".
وبدء فريق البحث الإيراني في التفتيش والتنقيب عن رفات جنود إيرانيين بداية شباط الماضي بالتنسيق مع الحكومة العراقية المركزية.
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