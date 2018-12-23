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العثور على جثث 8 عمال كانوا عالقين داخل منجم وسط روسيا

العثور على جثث 8 عمال كانوا عالقين داخل منجم وسط روسيا
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