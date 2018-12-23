العثور على جثث 8 عمال كانوا عالقين داخل منجم وسط روسيا

أفادت السلطات المحلية في مقاطعة بيرم وسط روسيا صباح الأحد، بالعثور على جثث ثمانية من العمال التسعة الذين حاصرهم حريق داخل منجم على عمق 364 مترا.

وأضافت السلطات أن جهود إخماد الحريق لا تزال مستمرة وأن فريقا جديدا من رجال الطوارئ يستعد للنزول إلى المنجم المنكوب.

وفي وقت سابق قال محافظ بيرم مكسيم ريشيتنيكوف إنه لم يبق هناك أي أمل، حسب تقييم هيئة الطوارئ، لإنقاذ العمال العالقين، بعد ست محاولات فاشلة للوصول إليهم.

وكان حريق اندلع صباح السبت في أحد المناجم التابعة لشركة "أورالكالي" قرب مدينة سوليكامسك، وكان هناك لحظة الحادث 17 عاملا داخل المنجم، تسنى إجلاء 8 منهم، بينما ظل الآخرون عالقين وسط دخان كثيف وحرارة تبلغ في بعض أماكن الموقع 200 درجة مئوية.