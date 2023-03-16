العثور على حاويات اليورانيوم المفقودة في ليبيا

اعلنت قوات المشير خليفة حفتر الليبية الخميس، العثور على حاويات اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها فقدت في ليبيا.

وجاء الاعلان عن العثور على الحاويات عبر بيان مرفق بفيديو للامين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب.

ويظهر في الفيديو شخص بملابس واقية وهو يعد 18 برميلا، فيما يعلن المحجوب انه تم العثور عليها من قبل الجيش في منطقة تبعد خمسة كيلومترات عن المستودع الذي فقدت منه في اتجاه الحدود التشادية.