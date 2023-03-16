العثور على حاويات اليورانيوم المفقودة في ليبيا

اعلنت قوات المشير خليفة حفتر الليبية الخميس، العثور على حاويات اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها فقدت في ليبيا.
وجاء الاعلان عن العثور على الحاويات عبر بيان مرفق بفيديو للامين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب.
ويظهر في الفيديو شخص بملابس واقية وهو يعد 18 برميلا، فيما يعلن المحجوب انه تم العثور عليها من قبل الجيش في منطقة تبعد خمسة كيلومترات عن المستودع الذي فقدت منه في اتجاه الحدود التشادية.
عاجل >> فيديو | القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن العثور على براميل اليورانيوم المفقودة التي أبلغت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس .— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 16, 2023
القيادة العامة : كلفنا قوة بحث و عثرنا على البراميل على بعد 5 كم عن موقع التخزين الذي كانت به .
📌حراسنا كانوا يتواجدون في نقطة بعيدة… https://t.co/PQ7LNU8fwg pic.twitter.com/mYgNGLka1J
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