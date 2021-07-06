العثور على حطام طائرة "AN-26" وروسيا ترجح مصرع الركاب

توقعت وزارة الطوارئ الروسية ان يكون ركان طائرة "AN-26" المفقودة قد لقوا حتفهم جميعا بعد العثور على حطام الطائرة "ان – 26" التي فقد الاتصال بها خلال رحلة داخلية في كامتشاتكا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن أليكسي خرابروف، مدير عام مؤسسة طيران كامتشاتكا قوله: "نعم، عثروا على حطام الطائرة. لا أستطيع أن أقول أين وفي أي ظروف. غدا فقط يمكن أن تتوفر المعلومات. ستتوجه الطائرة إلى المكان في الصباح، وستبدأ المروحية في العمل".

لاامل في العثور على ناجين

وأكد مصدر في خدمات الطوارئ العثور على حطام الطائرة المنكوبة، مشيرا إلى عدم وجود ناجين من الكارثة الجوية، فيما أفادت وزارة الطوارئ بأن الحطام عثر عليه على بعد 3.8 كيلو مترات من مطار بلدة بالانا، مشيرا إلى أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها ما أدى إلى تحطمها.

واليوم الثلاثاء أعلنت وزارة الطوارئ الروسية فقدان الاتصال بطائرة ركاب من طراز "AN-26" في منطقة كامتشاتكا شرقي البلاد وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة بالمنطقة، في بيان، أن الطائرة كانت في رحلة من كامتشاتكا إلى مدينة بالانا.

وأضاف البيان أن الطائرة كانت تقل 22 مسافرا، إلى جانب 6 أفراد هم طاقمها.

وتحدث عن بدء عملية البحث عبر المروحيات والطائرات.

التحقيق في انتهاك قواعد السلامة



هذا وبعد فقدان الاتصال بطائرة النقل في كامتشاتكا، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة.

وذكرت وكالة أنباء تاس أن طائرة "أن – 26" كانت متوجهة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام يقول إن الطائرة تحمل 29 شخصا، 23 راكبا وطاقما مكونا من 6 أشخاص.

وأفيد في هذا الشأن بأن الاتصال بالطائرة انقطع في منطقة بالانا حين بدأت في الهبوط، فيما لم يبلغ أفراد الطاقم عن أي مشاكل اثناء الرحلة، إلا أن خدمات الطوارئ الروسية لا تستبعد احتمال سقوط الطائرة في البحر.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر أن الطائرة تابعة لشركة طيران محلية، وأنها كانت في حالة سليمة من الناحية الفنية قبل الإقلاع.

يشار إلى أن "أن – 26" طائرة نقل متعددة الأغراض سوفيتية ومن بعد روسية، ويبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع 24 طنا، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 540 كيلو مترا في الساعة.