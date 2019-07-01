العثور على رفاة اسرى كويتيين في العراق

عثرت وزارة الدفاع العراقية على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين في منطقة جنوبي البلاد وتحديدا في محافظة المثنى- طريق نقرة السلمان".

وقال بيان رسمي : "تم العثور على الموقعين بالتعاون ما بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب الأحمر الدولية".

وأشارت الدفاع العراقية إلى أن "رفات الأسرى رفعت من الموقعين وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، لاستخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين".

وأفادت الوزارة بأنه سيتم تزويد السلطات الكويتية بالعينات لجميع الرفات التي تم استخراجها لاستكمال إجراءات فحص الحمض النووي.

والشهر الماضي أعلنت اللجنة الثلاثية التابعة للصليب الأحمر العثور على رفات أسرى كويتيين وقالت إن الرفات يُظن أنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب.

وأضافت اللجنة أن "هذا الاكتشاف يعطي الأمل لعائلات الأشخاص المفقودين بعد أكثر من 28 سنة على انتهاء حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي".

وقد استخرجت الرفات بشكل كامل، وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد من أجل استخراج الخريطة الجينية "دي أن أي" لمطابقتها لاحقا مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين في تلك الفترة.

وأوضحت اللجنة أن التحاليل الخاصة بالأدلة الجنائية ستكشف العدد التقريبي للرفات التي استخرجت، وسوف تقدم معلومات عن جنسياتهم.

وتضم اللجنة ممثلين عن الكويت والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا من جانب، والعراق من جانب آخر.

يذكر أن المرة الأخيرة التي عثر فيها على رفات مواطنين كويتيين كانت عام 2005، في حين عثر على آخر مجموعة من الرفات الخاصة بعراقيين عام 2011، ولا تزال اللجنة الثلاثية تعمل على الكشف عن مكان وجود الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين في كلا البلدين منذ الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج (1990- 1991).

وقالت الكويت إن عدد مفقوديها منذ عام 1990 بلغ 320 مفقودا، في وقت قال فيه العراق إن أكثر من خمسة آلاف عراقي لا يزالون في عداد المفقودين.