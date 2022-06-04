العثور على رفات جندي عراقي من الحرب العراقية الإيرانية

أعلن قائمقام قضاء "جومان" التابع لمحافظة أربيل، سواره خوشناو، عثور فلاح خلال عمله في حقله على رفات جندي عراقي من زمن الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن المنصرم.

وقال: "عثر فلاح في نواحي منطقة الحاج عمران الواقعة بقضاء جومان، خلال عمله في أرضه، على رفات جندي عراقي، وتم تحويل الرفات إلى قسم شرطة المنطقة".

وأضاف أنه "تم التواصل مع ذوي الضحية وهم من سكان منطقة عينكاوة في أربيل"، مردفا بأنه "من المحتمل أن تكون الرفات لجندي عراقي خدم في المنطقة".

ووفقا للمعلومات الموثقة على الهوية التي كانت موجودة مع الرفات، وهي هوية صادرة عن نقابة المعلمين في عهد النظام السابق، فإن "الشخص كان يدعى موسى جرجيس آكو، وكان معلما في مدرسة صوله في منطقة قرداغ بمحافظة السليمانية بكردستان العراق".

من جهته، قال عيسى شقيق الجندي المتوفي: "شقيقي كان جنديا في ناحية الحج عمران خلال حقبة الحرب العراقية الإيرانية، وعلمنا أمس بالعثور على رفاته، وذلك بعد نشر هويته على مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفا: "سنتوجه اليوم لاتباع الإجراءات القانونية لدى الشرطة والمحكمة وناحية الحج عمران، وبعدها نحول الرفات إلى الطب العدلي، لنقوم بدفنه فيما بعد في مقبرتنا في عينكاوة".

وذكر أن "الضحية من مواليد عام 1955، وحين دعوته للخدمة بالجيش كان معلما في مدرسة بقرداغ في محافظة السليمانية".

واندلعت الحرب العراقية – الإيرانية، إحدى أطول الحروب في تاريخ العراق، عام 1980 واستمرت لنهاية عام 1988، وراح ضحيتها أكثر من مليون شخص من الطرفين، ولم يعثر على جثث بعض الضحايا حتى الآن.