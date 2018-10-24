العثور على مرافق صدام حسين جثة هامدة في تركيا
الرئيس العراقي السابق، صدام حسين
عثر على حارس الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، ميتا، في منزله في تركيا اليوم الاربعاء
وافادت مصادر امنية ان اقارب عدنان جيري شمائل (68 عاما) وجدوه ميتا في منزله الكائن في حي فيسيل كاراني بمحافظة شانلي أورفا التركية، وفقا لمصدر طلب عدم ذكر اسمه.
وكان شميل قد ترك العراق ليقيم في شرقي تركيا بعد إعدام الرئيس العراقي السابق في 2006. وتم نقل جثة شميل إلى معهد الطب الشرعي لتحديد سبب وفاته.
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