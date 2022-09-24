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العثور على 9 جثث جديدة من ضحايا مركب المهاجرين الغارق قبالة طرابلس

منشور 24 أيلول / سبتمبر 2022 - 08:37
غرق مركب مهاجرين
غرق مركب مهاجرين قبالة طرطوس السورية

أفادت وسائل اعلام لبنانية، بارتفاع عدد ضحايا المركب اللبناني الذي يقل مهاجرين، وغرق قبالة شاطىء مدينة طرطوس السورية، إلى 88 قتيلا، بعد العثور على 9 جثث جديدة.

وأعلنت مديرية الموانئ البحرية في سوريا، العثور على 9 جثث لضحايا المركب، الذي كان يقل 150 مهاجرا لبنانيا وسوريا وفلسطينيا.

وأكدت مديرية الموانىء، أن الحصيلة الكلية لعدد ضحايا المركب وصلت إلى 88 قتيلا.

وبينت أنه سيتم عرض الجثث، على ذويها للتعرف عليهم.

وكان مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي قد أكد، أمس، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "عمليات البحث عن ضحايا غرق المركب اللبناني قبالة سواحل طرطوس لا تزال مستمرة حتى اللحظة"، مشيرا إلى أن "البحث لم يتوقف ليلا عن الناجين"، وأن "حوامات تابعة للجيش السوري وأخرى تابعة للقوات الروسية شاركت في عملية البحث".

وكانت وزارة الإعلام السورية قد ذكرت أن "الصليب الأحمر الدولي سيتسلم جثث الضحايا اللبنانيين لتسليمهم إلى ذويهم"، وذلك بعد أن غرق، بالأمس، مركب لبناني يقل مهاجرين من سوريا وفلسطين ولبنان يعتقد أن عددهم 150 مهاجرا.

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