الصحفي السعودي جمال خاشقجي

نفت وزارة العدل الأمريكية عزمها إبرام صفقة لتسليم فتح الله غولن، المطلوب في تركيا، مقابل تساهل أنقرة في تحقيقات قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية نيكول نافاس أوكسمان في بيان لها أمس الجمعة ردا على تقرير لشبكة "NBC" الإخبارية الأمريكية، إن الوزارة "لم تشارك وليست على علم بأي مناقشات" تتعلق بتسليم غولن ومقتل خاشقجي.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكرت "NBC" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث سبلا محتملة لتسليم رجل الدين فتح الله غولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمطلوب في أنقرة لاتهامه بالضلوع في الانقلاب الفاشل عام 2016.

وقالت الشبكة إن الخطوة تهدف إلى إقناع أردوغان بتخفيف الضغط عن السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي الشهر الماضي.

وذكر تقرير "NBC" أن مسؤولين في إدارة ترامب طلبوا من أجهزة إنفاذ القانون النظر في إمكانية إجبار غولن قانونيا على الخروج من الولايات المتحدة.

ويطالب أردوغان منذ فترة طويلة بتسليم واشنطن غولن الذي ينفي أي دور له في محاولة الانقلاب ويعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999.