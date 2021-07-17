"العدل الأوروبية" تعتبر أن منع ارتداء الحجاب بالعمل ليس تمييزا

اعتبرت محكمة العدل الأوروبية، أن منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزيا".

بل على العكس من ذلك، أشارت المحكمه ومقرها لوكسمبورغ، بأن منع منع ارتداء الحجاب الإسلامي يساعد في منع النزاعات الاجتماعية

وجاء قرار المحكمة ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.



وقالت إن “حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية”.

وأوضحت المحكمة أنه وعلى الرغم من قرارها سيبقى على رب العمل الفصل في إثبات “الحاجة الحقيقية” للشركة أو المؤسسة في حظره، حيث يجب على صاحب العمل أن يثبت أنها “حاجة حقيقية” وأنه بدون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل.

وقالت: “من المهم أن يثبت صاحب العمل أنه في حال عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس نشاطه فيها”.