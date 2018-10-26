العدل التركية: طلبنا إعادة متهمي قتل خاشقجي لنحاكمهم بتركيا

خاشقجي قتل في قنصلية بلاده في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة العدل التركية، الجمعة، أنها طلبت بشكل رسمي إعادة متهمي قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى تركيا

وأوضحت أن مطلبها بإعادة المتهمين الـ18 من السعودية إلى تركيا من أجل محاكمتهم بقضية قتل خاشقجي في 2 كانون الأول/ أكتوبر الجاري.

وسبق أن اعترفت السعودية بشكل رسمي بمقتل خاشقجي في قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية، لكنها أوردت رواية مغايرة للرواية التركية، بأن خاشقجي قتل "خطأ"، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نفي ذلك، وتأكيد أن ما حصل مدبر وتم التخطيط له.

ودعا أردوغان اليوم الجمعة في تصريحات جديدة السعودية، إلا جلب المتهمين إلى تركيا في حال عجز السعودية عن معرفة مكان جثة خاشقجي، ولمحاكمتهم لأن الجريمة حدثت على الأراضي التركية.