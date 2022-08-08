العدوان على غزة.. المقررة الخاصة لحقوق الإنسان تنتقد دفاع أمريكا عن "اسرائيل"

انتقدت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا إلبانيز، التصريحات الأمريكية حول العدوان على قطاع غزة، والتي تحدثت فيها عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

كما نددت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان، بالضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، وقالت: "إن الغارات الجوية الاخيرة غير قانونية وغير أخلاقية وغير مسؤولة لان الوضع الانساني في غزة على حافة كارثة إنسانية كما كان على مدى عقود، وأن الوضع طارئ ويستوجب تقديم المساعدات الانسانية العاجلة".

ودعت إلبانيز ، إلى رفع الحصار والعودة الى الحياة الطبيعية وانهاء الاحتلال، وأن تتحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياتهما لضمان عدم افلات إسرائيل من العقاب.

وقالت: "الكل يجب أن يتلقى الحماية. من الضروري العودة الى الجانب القانوني وما ينص عليه القانون الإنساني الدولي، الذي يسمح باستخدام القوة في حالة الدفاع عن النفس، ولا يمكن لإسرائيل أن تدعي أنها تدافع عن نفسها ضد سكان غزة التي تحرمهم من حقوقهم وتقوم بإخضاعهم منذ عام 1967".

انتهاك قوانين الأمم المتحدة

وأضافت: إسرائيل تنتهك قوانين الأمم المتحدة بسبب غياب المحاسبة والافلات من العقاب، مؤكدة ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياتهما لضمان عدم افلات إسرائيل من العقاب.

وأعربت عن أملها أن تقوم الأمم المتحدة بالنظر في مقترح العودة الى الإطار القانوني واستخدام القانون الدولي كأداة لحل الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، بضرورة وجود قوة وقائية من الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن القتل المتعمد للفلسطينيين ما زال مستمرا ووصل مرحلة مخزية، محذرة من أن إسرائيل تعمل خارج ما هو مسموح بموجب القانون الدولي.